DLF stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
DLF gab am 16.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,25 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,77 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
DLF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,61 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 23,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,47 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 17,89 Milliarden INR gesehen.
Redaktion finanzen.net
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