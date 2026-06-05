dMY Technology Group A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

dMY Technology Group A hat am 04.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

dMY Technology Group A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,40 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 94,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte dMY Technology Group A einen Umsatz von 66,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.net