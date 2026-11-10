DN Deutsche Nachhaltigkeit AG: Neue Mittel für Portfolioausbau

Die DN Deutsche Nachhaltigkeit AG hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 einen Rückgang bei den Gesamterträgen verbucht, innerhalb des Beteiligungsportfolios aber wichtige Entwicklungsschritte erreicht. Die Analysten von GBC senken zwar leicht das Kursziel, bestätigen aber die Kaufempfehlung.

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die DN Deutsche Nachhaltigkeit AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) aufgrund niedrigerer Wertpapierveräußerungen einen Rückgang bei den Gesamterträgen auf 7,93 Mio. Euro (HJ 2025: 13,24 Mio. Euro) verbucht, innerhalb des Beteiligungsportfolios aber wichtige Entwicklungsschritte erreicht. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage befinde sich zur Finanzierung des weiteren Portfolioausbaus die Unternehmensanleihe 2026/2033 mit einem Gesamtvolumen von bis zu 125 Mio. Euro in der Platzierung. Die Anleihe sei mit 10,0 Prozent p. a. verzinst. Bei vollständiger Barplatzierung solle ein Anteil von 85 Prozent des Nettoemissionserlöses in bestehende oder neue Beteiligungsunternehmen und 15 Prozent in das Working Capital der DN Group fließen. Damit werde zusätzlicher finanzieller Spielraum für die weitere Entwicklung des Beteiligungsportfolios geschaffen. Für die Bewertung der DN Group verwende das Analystenteam unverändert einen NAV-Ansatz. Auf Basis der zum 30.06.2026 ausgewiesenen Vermögenswerte und unter Berücksichtigung der gestiegenen Finanzverschuldung ergebe sich so ein Gesamt-NAV von 380,50 Mio. Euro (zuvor: 383,63 Mio. Euro). In der Folge ermitteln die Analysten ein Kursziel von 6,85 Euro (zuvor: 6,90 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen”.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.11.2026, 12:35 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 09.11.2026 um 16:15 Uhr fertiggestellt und am 10.11.2026 um 09:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

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