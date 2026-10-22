DNB Bank ASA Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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DNB Bank ASA Registered präsentierte in der am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,57 NOK präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,98 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
DNB Bank ASA Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 49,92 Milliarden NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 49,26 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 6,59 NOK prognostiziert, während der Umsatz bei 21,42 Milliarden NOK erwartet worden war.
Redaktion finanzen.net
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