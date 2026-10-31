DNO ASA Un vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

31.10.26 06:35 Uhr

DNO ASA Un gab am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,90 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DNO ASA Un noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 88,01 Prozent auf 1,03 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 546,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net