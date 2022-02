Dobrindt fordert von Scholz Russland-Regierungserklärung diese Woche

BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) aufgefordert, den Bundestag noch in dieser Woche über sein Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu informieren. "Ich wünsche dem Bundeskanzler bei seiner Reise in unser aller Sinne viel Erfolg, erwarte aber, dass er noch in dieser Woche eine Regierungserklärung im Bundestag abgibt", sagte Dobrindt am Dienstag in Berlin. Scholz solle das Parlament über die Inhalte seiner Gespräche informieren.

Der Bundeskanzler war am Dienstag im Ringen um einen Abbau der Spannungen in der Krise zwischen Russland und der Ukraine mit Putin zusammengetroffen./bk/DP/eas