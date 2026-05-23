DAX25.191 +1,2%Est506.095 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8400 +5,5%Nas26.344 +0,2%Bitcoin66.348 +0,3%Euro1,1643 +0,3%Öl99,09 -5,0%Gold4.555 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 Microsoft 870747 Amazon 906866 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX über 25.000 Punkten -- Asiens Börsen fester - Nikkei mit Rekord -- Uber prüft Übernahme von Delivery Hero -- Trump meldet Fortschritte bei Iran-Abkommen -- SoftBank, Advantest, Ölpreis im Fokus
Top News
Hole Dir exklusive Börseninfos in Deine Inbox Hole Dir exklusive Börseninfos in Deine Inbox
Höchster Stand seit Beginn des Kriegs im Iran: DAX knackt 25.000-Punkte-Marke Höchster Stand seit Beginn des Kriegs im Iran: DAX knackt 25.000-Punkte-Marke
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Dobrindt ist skeptisch bei Social-Media-Verbot für Kinder

25.05.26 10:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
330,75 EUR 1,50 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
530,80 EUR 5,30 EUR 1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pinterest
16,20 EUR 0,30 EUR 1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Reddit
120,00 EUR -5,00 EUR -4,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Snap Inc. (Snapchat)
4,94 EUR 0,05 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Innenminister Alexander Dobrindt sieht ein mögliches Social-Media-Verbot für Kinder skeptisch. "Ein einfaches Verbot halte ich für schwer durchsetzbar und auch deswegen für wenig zielführend", sagte der CSU-Politiker der Funke-Mediengruppe. Es sei eine Grundsatzentscheidung von Familien und Eltern, wann ein Kind ein Handy erhalte.

"Die Verantwortung lässt sich nicht komplett abschieben, weder in die eine noch in die andere Richtung. Aber staatliches Handeln an dieser Stelle funktioniert eben nicht ohne die Begleitung der Familien", sagte Dobrindt weiter. Soziale Medien seien tief in das Informationsverhalten unserer Gesellschaft eingedrungen und gehörten zum Alltag. Daher sei es zu einfach, die Lösung des Problems nur in einem Verbot durch den Staat zu suchen.

Verbot für Kinder unter 14?

In der Bundespolitik wird derzeit diskutiert, ein Verbot der Social-Media-Nutzung für unter 14-Jährige einzuführen. Im Sommer werden Vorschläge einer von Jugendministerin Karin Prien (CDU) eingesetzten Expertenkommission erwartet.

Einer kürzlichen Umfrage des Bayerischen Forschungsinstituts für Digitale Transformation (bidt) zufolge sprechen sich zwei Drittel der Menschen in Deutschland (66 Prozent) für die Einführung eines Verbots von sozialen Medien für Kinder unter 14 Jahren aus./swe/DP/men

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
05.05.2026Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
04.05.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) OverweightBarclays Capital
30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.05.2026Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
04.05.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) OverweightBarclays Capital
30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen