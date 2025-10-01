DAX23.992 +0,5%Est505.551 +0,4%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.221 +2,1%Euro1,1736 ±-0,0%Öl65,80 -1,9%Gold3.880 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Wolfspeed A41JEH RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX steigt zum Oktoberstart -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Danone und Lifeway im Fokus
Top News
DHL-Aktie legt zu: Roboter und KI - Innovationszentrum eröffnet DHL-Aktie legt zu: Roboter und KI - Innovationszentrum eröffnet
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.

Dobrindt will bei Drohnenabwehr Tempo machen

01.10.25 13:03 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will bei einer Gesetzesreform zur Drohnenabwehr Tempo machen. Der CSU-Politiker kündigte nach der Kabinettsklausur in Berlin an, dass in der nächsten Woche im Kabinett eine Neufassung des Bundespolizeigesetzes auf den Weg gebracht werden soll. Darin sollten auch rechtliche Grundlagen für die Drohnenabwehr geschaffen werden.

Wer­bung

"Wir stellen fest, dass es eine hybride Bedrohungslage gibt, die steigt", sagte der Innenminister. Es gehe ums Aufspüren, Abwehren und Abfangen von Drohnen. Dies beinhalte auch das Abschießen von Drohnen. Deswegen werde auch das Luftsicherheitsgesetz in Absprache mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) neu gefasst. Neben der Polizei müsse es auch eine Fähigkeit und eine Möglichkeit der Bundeswehr geben, bei der Drohnenabwehr tätig zu werden.

Drohnenabwehrzentrum geplant

Dobrindt sagte, es solle ein gemeinsames Drohnenabwehrzentrum eingerichtet werden. Dieses solle den Informationsaustausch zwischen Länder und Bund ermöglichen, Gefahrenanalysen vornehmen und eine Koordinierung operativer Maßnahmen ermöglichen.

Nicht jede Drohne sei automatisch eine Bedrohung, sagte der Minister. "Auch nicht jede Drohne, die durch fremde Mächte gesteuert wird, ist automatisch eine Bedrohung. Vieles ist heute im Bereich der Provokation zu sehen." Man müsse angemessen immer auf die jeweilige Bedrohung reagieren.

Wer­bung

Spannungsfall für Deutschland?

Auf die Frage eines Journalisten, ob Merz Deutschland einen Spannungsfall sehe, der der Bundeswehr zusätzlich Befugnis zur Drohnenabwehr im Inland geben würde - und ob die Amtshilfe durch die Bundeswehr von drohenden schweren Unglücksfällen auf andere Bereiche ausgeweitet werden sollte, antwortete Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): "Ich sehe das nicht so." Dobrindt habe die Rechts- und Sachlage beschrieben. Merz sagte weiter, der Hinweis eines "Kollegen" habe in der Kabinettssitzung keine Rolle gespielt.

Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hatte gefordert, dass Deutschland den sogenannten Spannungsfall ausruft. Dieser im Grundgesetz verankerte Schritt sei notwendig, damit Drohnen von der Bundeswehr sofort abgewehrt werden könnten, sagte Kiesewetter dem "Handelsblatt".

Zuletzt hatten Drohnen in Dänemark stundenlang Flughäfen lahmgelegt. Laut Zahlen der Deutschen Flugsicherung gab es zuletzt deutlich mehr Störungen durch Drohnen an deutschen Flughäfen./jr/mfi/tam/hoe/DP/stk