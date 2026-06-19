DAX24.986 -0,2%Est506.293 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9800 -2,0%Nas26.518 +1,9%Bitcoin55.865 -0,2%Euro1,1475 ±0,0%Öl80,57 +1,7%Gold4.157 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 BMW 519000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfall: DAX geht unter 25.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street bleibt am Freitag geschlossen -- SpaceX mit Milliardenanleihe -- Rheinmetall, Lufthansa, ASML, Infineon, AIXTRON im Fokus
Top News
DHL-Aktie im Blick: Post reagiert mit Hitzeschutzmaßnahmen für Zusteller DHL-Aktie im Blick: Post reagiert mit Hitzeschutzmaßnahmen für Zusteller
WM-Aktion: Schon 9 Volltreffer. Jetzt informieren und profitieren! WM-Aktion: Schon 9 Volltreffer. Jetzt informieren und profitieren!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Dobrindt will deutlich mehr Abschiebungen nach Afghanistan

21.06.26 17:45 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will Abschiebungen nach Afghanistan erheblich ausweiten. "Künftig sind drei Charterflüge pro Monat möglich", sagte eine Sprecherin des Ministeriums der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Zusätzlich sind Einzelrückführungen über Linienflüge jederzeit möglich." Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" darüber berichtet.

"Technische Gespräche" mit den Taliban

Grundlage der Ausweitung sind der Sprecherin zufolge Gespräche zwischen Vertretern des Innenministeriums und den in Afghanistan herrschenden islamistischen Taliban. Die Bundesregierung erkennt die Taliban nicht als legitime Regierung Afghanistans an, weshalb von Gesprächen "auf technischer Ebene" die Rede ist.

Erst vor kurzem hat Deutschland 32 Afghanen per Charterflug in ihr Herkunftsland abgeschoben. Unter den ausgewiesenen Männern waren Straftäter, die unter anderem wegen Vergewaltigung, Tötungsdelikten, sexuellen Missbrauchs von Kindern, Drogenhandels und räuberischer Erpressung verurteilt worden waren.

"Wer unseren Schutz missbraucht und hier schwere Straftaten begeht, muss seine Perspektive in seinem Heimatland suchen", sagte Dobrindt der "Bild am Sonntag". "Unsere Gesellschaft hat ein legitimes Interesse daran, dass Straftäter unser Land verlassen."/hrz/DP/he