Doch keine Maskenpflicht für Fußgängerzone in Bad Homburg

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Die Stadt Bad Homburg verhängt nun doch keine Maskenpflicht für die Fußgängerzone in der Innenstadt. "Die Stadt schreibt das Tragen der Masken nicht vor, sie empfiehlt es dringend", erklärte Oberbürgermeister Alexander Hetjes (CDU) am Freitag. Hintergrund für die Änderung seien Rückmeldungen aus der Bevölkerung und der Politik. Ursprünglich hatte die Stadt angekündigt, dass von diesem Freitag an wegen der Corona-Pandemie auch im Freien ein Mund- und Nasenschutz getragen werden muss. Sie hatte das damit begründet, dass die Fußgängerzone mit einem gut besuchten Einkaufszentrum vergleichbar sei und der Mindestabstand von 1,50 Meter nur schwer eingehalten werden könne.

In Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr muss in ganz Hessen von Montag an eine sogenannte Alltagsmaske getragen werden, auch Schals zur Abdeckung von Mund und Nase sind möglich./hus/DP/mis