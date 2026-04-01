Im Machtkampf um die Führung von DocMorris stellt sich der Stimmrechtsberater Institutional Shareholder Services (ISS) hinter das bestehende Management. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus DAX schließt im Minus -- Dow auf Richtungssuche -- VAE treten aus OPEC aus -- Deutsche Telekom vor Warnstreiks -- Corning, Spotify, BYD, Arm, Alphabet, BP, Tesla, VW, NVIDIA, AMD & Co. im Fokus Redwood AI-Aktie bricht ein - ist die Outperformer-Rally vorbei? UPS will im zweiten Quartal wieder zulegen. Bayer: Oberster Gerichtshof der USA uneins in Roundup-Rechtsstreit. Starker Jahresstart treibt Coca-Cola an. QIAGEN senkt Jahresprognose. BASF: Analyst bleibt skeptisch - Unternehmen investiert in neue Anlagen. Bed Bath & Beyond: Massiver Kurssprung nach erstem Umsatzplus seit Jahren.

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