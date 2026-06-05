DocuSign gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DocuSign hat am 04.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 25,38 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 16,70 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1.159,01 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 40,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 825,28 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net