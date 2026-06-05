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DocuSign stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

06.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DocuSign Inc Registered Shs
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DocuSign präsentierte in der am 04.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DocuSign ein EPS von 0,340 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat DocuSign im vergangenen Quartal 830,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DocuSign 763,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

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