DocuSign stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
DocuSign präsentierte in der am 04.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DocuSign ein EPS von 0,340 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat DocuSign im vergangenen Quartal 830,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DocuSign 763,7 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: DocuSign und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf DocuSign
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DocuSign
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent