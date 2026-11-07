Dogwood Therapeutics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Dogwood Therapeutics hat am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -8,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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