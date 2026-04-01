Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX leichter -- Asiens Börsen im Minus -- Tesla überrascht positiv -- KI-Sorgen belasten IBM - STMicroelectronics, Stabilus, EssilorLuxottica, ASML, AIXTRON & Co. im Fokus
Boeing-Jets beflügeln Geschäft von SAFRAN. Sanofi startet überraschend stark ins Jahr. Roche: Währungseffekte belasten - Prognose bleibt bestätigt. Vossloh: Sateba-Übernahme sorgt für Verlust. Renault: Umsatz steigt trotz Schwäche bei Dacia. RTL: EU-Kommission winkt Milliardenzukauf von Sky durch - Das sind die Pläne von RTL.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei ihrer Geldanlage?