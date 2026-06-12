Dollarama mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,35 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 USD, nach 0,070 USD im Vorjahresvergleich.

Dollarama hat am 11.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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