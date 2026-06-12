Dollarama mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Dollarama hat am 11.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 USD, nach 0,070 USD im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,35 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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