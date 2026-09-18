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Dollarama stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

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Dollarama Inc Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Sh
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Dollarama hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,09 USD. Im letzten Jahr hatte Dollarama einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 1,45 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,25 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

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