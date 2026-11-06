Dollex Agrotech öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Dollex Agrotech lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,32 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dollex Agrotech 0,130 INR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 777,8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 531,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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