Dolphin Drilling AS Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Dolphin Drilling AS Registered hat am 27.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,68 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -181,750 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent auf 398,6 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 380,7 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Dolphin Drilling AS Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dolphin Drilling AS Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen