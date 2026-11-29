Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent auf 398,6 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 380,7 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,68 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -181,750 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Dolphin Drilling AS Registered hat am 27.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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