Dombrovskis - EU dürfte keine Änderung an Italiens Haushalt verlangen

Brüssel (Reuters) - Italiens neue Regierung muss keinen großen Widerstand der EU-Kommission gegen ihren Haushalt für kommendes Jahr befürchten.

Das signalisierte Kommissionsvize Valdis Dombrovskis am Dienstag auf einer Konferenz in Brüssel. Er sagte, derzeit werde nicht erwogen, Änderungen an den italienischen Budgetplänen zu fordern.

Die Kommission hat zwar Bedenken und daher von der Regierung aus Sozialdemokraten und linkspopulistischer 5-Sterne-Bewegung nähere Erläuterungen erbeten. Allerdings hat Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici bereits ausgeschlossen, dass es zu einem ähnlichen Haushaltsstreit wie im vergangenen Jahr mit der alten Regierung aus rechter Lega und 5-Sterne-Bewegung kommen werde. Die Kommission kann von Ländern Korrekturen an den Budgetplänen verlangen, wenn diese ihrer Ansicht damit gravierend gegen die EU-Vorgaben verstoßen.