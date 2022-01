Dominion Energy kündigt 376. Quartalsdividende in Folge an

Der amerikanische Energiekonzern Dominion Energy, Inc. (ISIN: US25746U1097, NYSE: D) zahlt eine vierteljährliche Dividende von 0,6675 US-Dollar je Aktie an die Investoren. Ausgeschüttet wird die Dividende am 20. März 2022 (Record date: 4. März 2022).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 2,67 US-Dollar ausgezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite des Konzerns beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 79,46 US-Dollar (Stand: 28. Januar 2022) 3,17 Prozent. Dominion Energy inkl. der Vorgesellschaften schüttet bereits seit 376 Quartalen in Folge eine Dividende an die Anteilsinhaber aus.

Das Unternehmen ist ein Strom- und Erdgaslieferant in den amerikanischen Bundesstaaten Virginia, West Virginia, Ohio, Pennsylvania und North Carolina. Dominion Energy ist 1920 gegründet worden und hat seinen Firmensitz in Richmond (Virginia). Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2021 erzielte der Konzern einen operativen Umsatz von 3,18 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,61 Mrd. US-Dollar), wie am 5. November mitgeteilt wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 654 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 356 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Seit Anfang des Jahres 2022 liegt die Aktie an der Wall Street mit 1,15 Prozent im Plus bei einer Marktkapitalisierung von aktuell 64,36 Mrd. US-Dollar (Stand: 28. Januar 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de