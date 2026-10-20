DONGXING SECURITIES stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

20.10.26 06:35 Uhr

DONGXING SECURITIES stellte am 19.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,18 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat DONGXING SECURITIES mit einem Umsatz von insgesamt 2,14 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,46 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 47,23 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net