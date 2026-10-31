Donnelley Financial Solutions: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

31.10.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat Donnelley Financial Solutions 185,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 175,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Donnelley Financial Solutions -1,490 USD je Aktie verdient.

Donnelley Financial Solutions hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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