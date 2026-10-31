Donnelley Financial Solutions: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Donnelley Financial Solutions hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Donnelley Financial Solutions -1,490 USD je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat Donnelley Financial Solutions 185,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 175,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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