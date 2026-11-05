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Euro STOXX 50-Performance

Donnerstagshandel in Europa: Am Donnerstagmittag Gewinne im Euro STOXX 50

Donnerstagshandel in Europa: Am Donnerstagmittag Gewinne im Euro STOXX 50

Euro STOXX 50-Handel am Donnerstagmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
181.00 EUR 4.90 EUR 2.78 %
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ASML NV
1,300.40 EUR -29.60 EUR -2.23 %
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Bayer
55.64 EUR 1.46 EUR 2.69 %
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BMW AG
60.68 EUR -0.14 EUR -0.23 %
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Deutsche Bank AG
33.60 EUR 1.04 EUR 3.18 %
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Deutsche Telekom AG
26.13 EUR -0.50 EUR -1.88 %
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Infineon AG
48.80 EUR -1.84 EUR -3.63 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.34 EUR 0.04 EUR 0.56 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
42.74 EUR 0.30 EUR 0.72 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
16.64 EUR 0.89 EUR 5.65 %
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Rheinmetall AG
830.00 EUR -115.50 EUR -12.22 %
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SAP SE
219.05 EUR 5.50 EUR 2.58 %
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Siemens Energy AG
121.22 EUR -0.76 EUR -0.62 %
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TotalEnergies
80.82 EUR 1.12 EUR 1.41 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,294.88 EUR 29.17 EUR 0.47 %
News | Analysen

Um 12:09 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,65 Prozent fester bei 6.306,24 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,302 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,341 Prozent fester bei 6.287,08 Punkten in den Handel, nach 6.265,71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6.318,59 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.280,65 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der Euro STOXX 50 bereits um 2,80 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 05.10.2026, den Wert von 6.242,14 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 05.08.2026, mit 6.476,98 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.669,13 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,79 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6.577,20 Punkte. Bei 5.376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 3,13 Prozent auf 33,58 EUR), Siemens Energy (+ 2,81 Prozent auf 122,82 EUR), Bayer (+ 2,62 Prozent auf 55,66 EUR), SAP SE (+ 2,36 Prozent auf 219,35 EUR) und adidas (+ 2,35 Prozent auf 180,50 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-16,04 Prozent auf 842,50 EUR), Deutsche Telekom (-2,43 Prozent auf 26,11 EUR), Infineon (-1,12 Prozent auf 49,68 EUR), BMW (-0,36 Prozent auf 60,76 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,29 Prozent auf 6,32 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3.248.715 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 533,804 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Im Euro STOXX 50 präsentiert die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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13:11 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:11 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10:36 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
04.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.

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