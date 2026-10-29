Donnerstagshandel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen

Kursentwicklung im Fokus

29.10.26 17:57 Uhr

Der STOXX 50 performte letztendlich positiv.

Schlussendlich bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,84 Prozent höher bei 5.413,73 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,051 Prozent auf 5.371,18 Punkte an der Kurstafel, nach 5.368,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.371,18 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.427,84 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 1,91 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5.359,46 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5.412,07 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 4.787,29 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9,21 Prozent. Bei 5.572,96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,58 Prozent auf 1.048,20 EUR), UBS (+ 2,88 Prozent auf 39,71 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,81 Prozent auf 94,44 GBP), Novartis (+ 2,38 Prozent auf 132,30 CHF) und Airbus SE (+ 2,29 Prozent auf 196,40 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Rio Tinto (-2,93 Prozent auf 62,06 GBP), SAP SE (-1,09 Prozent auf 208,90 EUR), GSK (-0,96 Prozent auf 18,14 GBP), Unilever (-0,43 Prozent auf 47,72 GBP) und Enel (-0,32 Prozent auf 9,30 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 21.408.970 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 574,119 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

2026 weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net