Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus

Euro STOXX 50-Performance im Fokus

Der Euro STOXX 50 gab zum Handelsende nach.

Am Donnerstag sank der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 0,58 Prozent auf 5.878,81 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,732 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,057 Prozent schwächer bei 5.909,99 Punkten in den Handel, nach 5.913,37 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 5.851,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5.909,99 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 3,04 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 09.03.2026, bei 5.685,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5.997,47 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4.622,14 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,486 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.199,78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 3,42 Prozent auf 24,32 EUR), BASF (+ 2,62 Prozent auf 53,58 EUR), Enel (+ 0,79) Prozent auf 9,88 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,62 Prozent auf 48,63 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,58 Prozent auf 555,00 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-6,81 Prozent auf 139,50 EUR), Airbus SE (-2,60 Prozent auf 170,86 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,10 Prozent auf 53,25 EUR), Siemens (-2,05 Prozent auf 226,75 EUR) und Rheinmetall (-1,76 Prozent auf 1.550,20 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6.075.476 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 429,279 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,22 zu Buche schlagen. Mit 7,73 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.net