Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen

STOXX-Handel im Fokus

15.10.26 17:57 Uhr

Der STOXX 50 befand sich heute im Aufwärtstrend.

Zum Handelsschluss ging es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,32 Prozent aufwärts auf 5.370,51 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,175 Prozent auf 5.344,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5.353,62 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 5.380,87 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.316,45 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,09 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der STOXX 50 mit 5.295,41 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 5.385,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4.737,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 8,34 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5.572,96 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.674,85 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 4,34 Prozent auf 1.026,00 EUR), RELX (+ 4,00 Prozent auf 28,86 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 3,41) Prozent auf 86,84 GBP), AstraZeneca (+ 3,24 Prozent auf 126,98 GBP) und Novo Nordisk (+ 2,93 Prozent auf 263,45 DKK). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-3,40 Prozent auf 76,20 CHF), Siemens Energy (-2,16 Prozent auf 132,36 EUR), Rio Tinto (-2,12 Prozent auf 67,76 GBP), UniCredit (-2,03 Prozent auf 75,14 EUR) und Siemens (-1,60 Prozent auf 270,65 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 33.350.646 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 581,827 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die BP-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,35 Prozent.

Redaktion finanzen.net