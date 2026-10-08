Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 letztendlich mit Abgaben

STOXX-Handel im Blick

08.10.26 17:57 Uhr

Der STOXX 50 zeigte sich zum Handelsende mit negativem Vorzeichen.

Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel letztendlich um 0,58 Prozent tiefer bei 5.262,84 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,257 Prozent auf 5.279,79 Punkte an der Kurstafel, nach 5.293,38 Punkten am Vortag.

Bei 5.287,27 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.230,70 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der STOXX 50 bereits um 1,12 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5.419,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5.349,52 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4.791,49 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,17 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten registriert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 4,06 Prozent auf 5,85 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3,63 Prozent auf 37,81 GBP), BAT (+ 1,89 Prozent auf 41,61 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,85 Prozent auf 84,70 GBP) und Rheinmetall (+ 0,94 Prozent auf 934,90 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen GSK (-3,07 Prozent auf 17,36 GBP), Intesa Sanpaolo (-3,04 Prozent auf 6,07 EUR), Rolls-Royce (-2,66 Prozent auf 13,67 GBP), Siemens (-2,56 Prozent auf 264,25 EUR) und Richemont (-2,43 Prozent auf 168,40 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 32.401.925 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 630,698 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Die BP-Aktie weist mit 6,35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net