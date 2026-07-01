Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste

STOXX 50-Performance im Fokus

Aktueller Marktbericht zum STOXX 50.

Am Donnerstag geht es im STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,05 Prozent auf 5.371,96 Punkte nach unten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,029 Prozent auf 5.373,24 Punkte an der Kurstafel, nach 5.374,81 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5.373,36 Punkte, das Tagestief hingegen 5.361,76 Zähler.

STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,514 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5.189,45 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 4.967,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4.473,01 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8,37 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5.426,90 Punkte. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Nestlé (+ 1,57 Prozent auf 84,18 CHF), GSK (+ 1,32 Prozent auf 19,56 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,32 Prozent auf 24,61 EUR), AstraZeneca (+ 1,24 Prozent auf 140,26 GBP) und Rheinmetall (+ 1,16 Prozent auf 1.062,80 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens Energy (-2,69 Prozent auf 158,94 EUR), RELX (-1,86 Prozent auf 23,16 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,76 Prozent auf 84,66 CHF), Siemens (-1,28 Prozent auf 269,95 EUR) und HSBC (-1,07 Prozent auf 14,25 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 949.562 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 663,459 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

2026 hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 7,23 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net