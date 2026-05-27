Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Abgaben

Index im Blick

Der STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Am Donnerstag verbucht der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 0,61 Prozent auf 5.186,02 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 5.205,05 Zählern und damit 0,242 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5.217,70 Punkte).

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5.186,02 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.205,05 Punkten erreichte.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,454 Prozent. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 28.04.2026, bei 5.026,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5.294,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4.530,37 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,62 Prozent zu. Bei 5.315,22 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,69 Prozent auf 1.253,60 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,45 Prozent auf 31,34 GBP), BP (+ 0,45 Prozent auf 5,17 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,43 Prozent auf 84,04 CHF) und SAP SE (+ 0,28 Prozent auf 150,42 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil AstraZeneca (-2,68 Prozent auf 136,32 GBP), National Grid (-2,68 Prozent auf 12,36 GBP), Novartis (-1,84 Prozent auf 117,38 CHF), Roche (-1,63 Prozent auf 325,50 CHF) und GSK (-1,57 Prozent auf 19,09 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.409.016 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 535,654 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,83 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net