Index-Bewegung

Aktuell zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 2,18 Prozent fester bei 25.239,55 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,075 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 1,83 Prozent auf 25.153,11 Punkte an der Kurstafel, nach 24.702,13 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 25.114,25 Punkte, das Tageshoch hingegen 25.256,47 Zähler.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 1,33 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 26.10.2026, einen Stand von 25.410,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wurde der DAX mit 26.285,96 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, wies der DAX einen Wert von 23.726,22 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 2,85 Prozent zu Buche. Bei 27.001,67 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21.863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 4,77 Prozent auf 770,90 EUR), Bayer (+ 4,74 Prozent auf 53,08 EUR), Infineon (+ 4,62 Prozent auf 42,79 EUR), Siemens Energy (+ 4,59 Prozent auf 117,62 EUR) und HOCHTIEF (+ 3,69 Prozent auf 337,60 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Commerzbank (-2,25 Prozent auf 33,40 EUR), QIAGEN (+ 0,06 Prozent auf 45,10 EUR), Henkel vz (+ 0,48 Prozent auf 88,24 EUR), Hannover Rück (+ 0,68 Prozent auf 297,20 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,68 Prozent auf 589,00 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.442.929 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 214,599 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,48 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net