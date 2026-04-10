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Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX bewegt schlussendlich im Plus

16.04.26 17:57 Uhr
Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX bewegt schlussendlich im Plus | finanzen.net

Der DAX ging mit Gewinnen aus dem Donnerstagshandel.

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Schlussendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 0,35 Prozent stärker bei 24.150,54 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,042 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,286 Prozent auf 24.135,49 Punkte an der Kurstafel, nach 24.066,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 24.259,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24.059,17 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der DAX bereits um 2,50 Prozent. Vor einem Monat, am 16.03.2026, wies der DAX einen Wert von 23.564,01 Punkten auf. Der DAX lag vor drei Monaten, am 16.01.2026, bei 25.297,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 21.311,02 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,58 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.863,81 Zähler.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Brenntag SE (+ 4,14 Prozent auf 60,36 EUR), Scout24 (+ 3,87 Prozent auf 69,70 EUR), SAP SE (+ 3,49 Prozent auf 151,66 EUR), Zalando (+ 3,01 Prozent auf 23,25 EUR) und Infineon (+ 2,88 Prozent auf 46,01 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,04 Prozent auf 53,35 EUR), QIAGEN (-1,71 Prozent auf 35,00 EUR), Merck (-1,71 Prozent auf 115,15 EUR), RWE (-1,66 Prozent auf 58,10 EUR) und Commerzbank (-1,62 Prozent auf 34,72 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 10.269.897 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 180,847 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,11 erwartet. Mit 6,62 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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