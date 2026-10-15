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Index im Fokus

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX bewegt schlussendlich im Plus

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX bewegt schlussendlich im Plus

Der DAX ging mit Gewinnen aus dem Donnerstagshandel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
157.05 EUR 2.80 EUR 1.82 %
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Deutsche Telekom AG
25.65 EUR 0.31 EUR 1.22 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
39.60 EUR 2.10 EUR 5.6 %
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HOCHTIEF AG
370.60 EUR -11.40 EUR -2.98 %
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Infineon AG
52.06 EUR -2.65 EUR -4.84 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.85 EUR 0.35 EUR 0.89 %
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Rheinmetall AG
1,030.60 EUR 48.70 EUR 4.96 %
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RWE AG St.
57.92 EUR -0.94 EUR -1.60 %
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SAP SE
200.50 EUR 3.56 EUR 1.81 %
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Scout24
78.25 EUR 3.40 EUR 4.54 %
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Siemens AG
268.85 EUR -5.50 EUR -2.00 %
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Siemens Energy AG
131.84 EUR -3.44 EUR -2.54 %
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Symrise AG
99.70 EUR 3.32 EUR 3.44 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
66.48 EUR -0.54 EUR -0.81 %
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Zalando
23.70 EUR -0.12 EUR -0.50 %
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Indizes
DAX 40
25,382.62 EUR 84.01 EUR 0.33 %
News | Analysen

Schlussendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent stärker bei 25.368,04 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,097 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,607 Prozent auf 25.145,07 Punkte an der Kurstafel, nach 25.298,61 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 25.420,62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.133,71 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der DAX bereits um 0,639 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wies der DAX einen Wert von 25.402,28 Punkten auf. Der DAX lag vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 24.999,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24.181,37 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,38 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.863,81 Zähler.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Scout24 (+ 7,45 Prozent auf 79,30 EUR), Rheinmetall (+ 4,34 Prozent auf 1.026,00 EUR), Zalando (+ 3,80 Prozent auf 24,87 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,95 Prozent auf 39,46 EUR) und Symrise (+ 2,50 Prozent auf 99,40 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Infineon (-5,20 Prozent auf 52,47 EUR), HOCHTIEF (-3,56 Prozent auf 368,40 EUR), Siemens Energy (-2,16 Prozent auf 132,36 EUR), RWE (-1,83 Prozent auf 57,92 EUR) und Siemens (-1,60 Prozent auf 270,65 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 10.581.625 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 227,701 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,12 erwartet. Mit 7,79 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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