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XETRA-Handel im Blick

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Minus

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Minus

Der DAX gab sich am Donnerstag schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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MTU Aero Engines AG
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Der DAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0,61 Prozent schwächer bei 25.255,92 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,125 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,581 Prozent leichter bei 25.263,11 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25.410,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 25.424,21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.164,20 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Verlust von 0,924 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 26.106,60 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 24.06.2026, einen Stand von 24.740,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, bewegte sich der DAX bei 23.666,81 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,92 Prozent aufwärts. Bei 26.618,74 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Beiersdorf (+ 2,98 Prozent auf 78,18 EUR), Hannover Rück (+ 2,21 Prozent auf 259,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,99 Prozent auf 512,60 EUR), Allianz (+ 1,48 Prozent auf 419,20 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,21 Prozent auf 368,10 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-3,94 Prozent auf 56,26 EUR), Rheinmetall (-3,41 Prozent auf 990,00 EUR), Scout24 (-3,25 Prozent auf 68,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,85 Prozent auf 70,82 EUR) und BMW (-2,45 Prozent auf 56,46 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 7.121.209 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 210,434 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,30 zu Buche schlagen. Mit 7,63 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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21.09.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.

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