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DAX-Performance im Fokus

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX sackt ab

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX sackt ab

Der DAX gibt sich am Mittag schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
146.85 EUR -0.20 EUR -0.14 %
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BASF
51.96 EUR 0.80 EUR 1.56 %
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Deutsche Börse AG
293.90 EUR 2.30 EUR 0.79 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
41.69 EUR -1.52 EUR -3.51 %
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HOCHTIEF AG
388.00 EUR -14.00 EUR -3.48 %
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Infineon AG
58.91 EUR -2.17 EUR -3.55 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.10 EUR -0.80 EUR -2.02 %
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QIAGEN N.V.
39.69 EUR -0.46 EUR -1.13 %
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Rheinmetall AG
938.70 EUR 13.70 EUR 1.48 %
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SAP SE
185.52 EUR -1.92 EUR -1.02 %
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Scout24
69.85 EUR 0.50 EUR 0.72 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
66.60 EUR -3.42 EUR -4.88 %
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Vonovia SE
16.17 EUR -0.66 EUR -3.95 %
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Indizes
DAX 40
24,823.05 EUR -281.31 EUR -1.12 %
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Am Donnerstag geht es im DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,85 Prozent auf 24.891,58 Punkte abwärts. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,113 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,875 Prozent schwächer bei 24.884,62 Punkten, nach 25.104,36 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24.997,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 24.832,20 Einheiten.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,42 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der DAX einen Stand von 26.007,63 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, betrug der DAX-Kurs 24.897,45 Punkte. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, lag der DAX noch bei 24.597,13 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,44 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.863,81 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 0,87 Prozent auf 934,30 EUR), SAP SE (+ 0,84 Prozent auf 189,20 EUR), Scout24 (+ 0,72 Prozent auf 69,65 EUR), Deutsche Börse (+ 0,55 Prozent auf 293,80 EUR) und BASF (+ 0,45 Prozent auf 51,41 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Infineon (-3,48 Prozent auf 58,83 EUR), Fresenius SE (-3,37 Prozent auf 41,83 EUR), HOCHTIEF (-3,00 Prozent auf 388,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,67 Prozent auf 67,88 EUR) und QIAGEN (-2,45 Prozent auf 39,80 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1.149.881 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 217,682 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Mit 7,77 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.

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