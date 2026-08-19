Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in Rot

LUS-DAX im Fokus

20.08.26 15:57 Uhr

LUS-DAX-Handel am vierten Tag der Woche.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0,51 Prozent tiefer bei 25.959,00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25.912,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 26.129,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 24.711,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, lag der LUS-DAX bei 24.765,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24.303,00 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,67 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26.576,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell QIAGEN (+ 1,46 Prozent auf 38,14 EUR), EON SE (+ 1,41 Prozent auf 17,62 EUR), Symrise (+ 0,85 Prozent auf 88,30 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,79 Prozent auf 159,05 EUR) und Continental (+ 0,77 Prozent auf 67,66 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen adidas (-3,18 Prozent auf 150,95 EUR), Brenntag SE (-2,92 Prozent auf 59,88 EUR), Scout24 (-1,49 Prozent auf 76,15 EUR), MTU Aero Engines (-1,37 Prozent auf 360,90 EUR) und BASF (-1,35 Prozent auf 51,09 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 2.309.384 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 210,642 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,19 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net