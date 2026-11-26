Kursentwicklung

Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Schlussendlich tendierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,40 Prozent stärker bei 25.234,00 Punkten.

Bei 25.299,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25.109,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 26.10.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25.373,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, lag der LUS-DAX bei 26.313,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 26.11.2025, einen Stand von 23.749,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,72 Prozent zu. Bei 27.000,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.861,50 Punkte.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 4,60 Prozent auf 68,24 EUR), BMW (+ 4,49 Prozent auf 57,72 EUR), Bayer (+ 4,22) Prozent auf 52,82 EUR), Rheinmetall (+ 4,06 Prozent auf 765,70 EUR) und Siemens Energy (+ 4,04 Prozent auf 117,00 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Commerzbank (-2,55 Prozent auf 33,30 EUR), QIAGEN (+ 0,04 Prozent auf 45,09 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,26 Prozent auf 38,48 EUR), Symrise (+ 0,35 Prozent auf 97,18 EUR) und Henkel vz (+ 0,66 Prozent auf 88,40 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4.826.977 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 214,599 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,74 Prozent.

Redaktion Finanzen.net