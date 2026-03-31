Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Kursverlauf

So bewegte sich der LUS-DAX schlussendlich.

Zum Handelsschluss sank der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,45 Prozent auf 23.882,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24.001,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23.675,00 Punkten lag.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23.785,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, bei 25.279,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 21.463,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 2,78 Prozent. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Brenntag SE (+ 2,85 Prozent auf 59,18 EUR), BASF (+ 2,62 Prozent auf 53,58 EUR), Zalando (+ 1,92 Prozent auf 22,28 EUR), Hannover Rück (+ 1,76 Prozent auf 276,80 EUR) und EON SE (+ 1,10 Prozent auf 19,83 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil SAP SE (-6,81 Prozent auf 139,50 EUR), Airbus SE (-2,60 Prozent auf 170,86 EUR), Scout24 (-2,24 Prozent auf 65,55 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,10 Prozent auf 53,25 EUR) und Siemens (-2,05 Prozent auf 226,75 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 6.075.476 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 169,552 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,06 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net