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LUS-DAX-Kursverlauf

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste

Am Donnerstag zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
151.30 EUR -4.85 EUR -3.11 %
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Airbus SE
203.85 EUR -3.60 EUR -1.74 %
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Continental AG
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Deutsche Telekom AG
28.81 EUR -0.40 EUR -1.37 %
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E.ON SE
17.59 EUR 0.18 EUR 1.00 %
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Heidelberg Materials
160.15 EUR 2.35 EUR 1.49 %
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Henkel KGaA Vz.
74.96 EUR 0.26 EUR 0.35 %
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Infineon AG
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MTU Aero Engines AG
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QIAGEN N.V.
38.70 EUR 2.28 EUR 6.26 %
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SAP SE
185.74 EUR 1.04 EUR 0.56 %
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Scout24
76.95 EUR 0.50 EUR 0.65 %
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Symrise AG
88.56 EUR 2.16 EUR 2.5 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
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L&S DAX Indikation
26,003.00 EUR -88.00 EUR -0.34 %
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Am Donnerstag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,39 Prozent tiefer bei 25.990,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26.129,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25.912,00 Einheiten.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.711,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 24.765,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 24.303,00 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,80 Prozent zu. Bei 26.576,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 3,05 Prozent auf 38,74 EUR), Symrise (+ 1,90 Prozent auf 89,22 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,46 Prozent auf 160,10 EUR), Continental (+ 1,13 Prozent auf 67,90 EUR) und EON SE (+ 1,04 Prozent auf 17,55 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen adidas (-3,14 Prozent auf 151,00 EUR), MTU Aero Engines (-1,80 Prozent auf 359,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,58 Prozent auf 28,72 EUR), Airbus SE (-1,49 Prozent auf 204,90 EUR) und Scout24 (-1,49 Prozent auf 76,15 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4.731.811 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 210,642 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Mit 7,29 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
07.08.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Infineon Neutral UBS AG
06.08.26 Infineon Outperform Bernstein Research
06.08.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.

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