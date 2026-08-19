Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste
Am Donnerstag zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.
Werte in diesem Artikel
Am Donnerstag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,39 Prozent tiefer bei 25.990,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 26.129,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25.912,00 Einheiten.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.711,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 24.765,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 24.303,00 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,80 Prozent zu. Bei 26.576,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 3,05 Prozent auf 38,74 EUR), Symrise (+ 1,90 Prozent auf 89,22 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,46 Prozent auf 160,10 EUR), Continental (+ 1,13 Prozent auf 67,90 EUR) und EON SE (+ 1,04 Prozent auf 17,55 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen adidas (-3,14 Prozent auf 151,00 EUR), MTU Aero Engines (-1,80 Prozent auf 359,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,58 Prozent auf 28,72 EUR), Airbus SE (-1,49 Prozent auf 204,90 EUR) und Scout24 (-1,49 Prozent auf 76,15 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4.731.811 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 210,642 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Mit 7,29 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com
Aktuelle Infineon Aktie News
Infineon Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.