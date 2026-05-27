Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste

Index im Blick

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstag.

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 09:24 Uhr um 0,32 Prozent auf 25.150,50 Punkte zurück.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24.941,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 25.230,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23.990,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der LUS-DAX mit 25.150,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, stand der LUS-DAX bei 24.131,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,38 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25.509,50 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 2,75 Prozent auf 78,84 EUR), Rheinmetall (+ 1,69 Prozent auf 1.253,60 EUR), adidas (+ 0,85 Prozent auf 167,05 EUR), SAP SE (+ 0,28 Prozent auf 150,42 EUR) und Siemens (+ 0,15 Prozent auf 274,45 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Bayer (-2,23 Prozent auf 37,27 EUR), Siemens Energy (-1,49 Prozent auf 171,76 EUR), Zalando (-1,32 Prozent auf 22,46 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,00 Prozent auf 36,72 EUR) und Hannover Rück (-0,92 Prozent auf 238,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 353.858 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 207,755 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 6,44 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net