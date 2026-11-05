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Marktbericht

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagmittag mit Kursplus

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagmittag mit Kursplus

Der MDAX verbucht am Donnerstagmittag Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
31.10 EUR -1.12 EUR -3.48 %
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AUMOVIO
34.65 EUR 0.80 EUR 2.36 %
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AUTO1
19.87 EUR 2.78 EUR 16.27 %
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Bechtle AG
35.92 EUR 2.12 EUR 6.27 %
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DEUTZ AG
9.99 EUR 0.12 EUR 1.16 %
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freenet AG
23.28 EUR 0.14 EUR 0.61 %
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LANXESS AG
14.53 EUR 2.36 EUR 19.39 %
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Lufthansa AG
8.27 EUR 0.19 EUR 2.33 %
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Nemetschek SE
71.20 EUR -3.70 EUR -4.94 %
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Nordex AG
42.68 EUR 1.66 EUR 4.05 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
47.00 EUR 0.32 EUR 0.69 %
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Porsche Automobil Holding SE
27.00 EUR 0.77 EUR 2.94 %
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RENK
34.04 EUR -2.64 EUR -7.21 %
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Siltronic AG
54.55 EUR -4.25 EUR -7.23 %
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thyssenkrupp AG
12.64 EUR 0.06 EUR 0.48 %
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Indizes
MDAX
31,367.25 EUR 188.98 EUR 0.61 %
News | Analysen

Der MDAX steigt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,01 Prozent auf 31.494,00 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 344,186 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,449 Prozent stärker bei 31.318,35 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 31.178,27 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 31.613,24 Punkte, das Tagestief hingegen 31.301,50 Zähler.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der MDAX bereits um 3,30 Prozent. Der MDAX lag vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 30.426,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32.426,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der MDAX einen Stand von 29.374,55 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,66 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell LANXESS (+ 19,38 Prozent auf 14,60 EUR), Bechtle (+ 7,62 Prozent auf 36,46 EUR), AUTO1 (+ 6,26 Prozent auf 19,68 EUR), Nordex (+ 4,46 Prozent auf 42,66 EUR) und DEUTZ (+ 3,88 Prozent auf 10,05 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen RENK (-6,65 Prozent auf 34,65 EUR), Nemetschek SE (-5,88 Prozent auf 71,25 EUR), Siltronic (-4,89 Prozent auf 54,45 EUR), AUMOVIO (-4,73 Prozent auf 32,25 EUR) und AIXTRON SE (-2,24 Prozent auf 31,36 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3.347.127 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 42,097 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 4,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Lufthansa Halten DZ BANK
04.11.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
04.11.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Lufthansa Halten DZ BANK
03.11.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG

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