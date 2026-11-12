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Kursentwicklung

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX mittags im Plus

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX mittags im Plus

MDAX-Handel am Donnerstagmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
1.72 EUR 0.05 EUR 2.87 %
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AUTO1
16.11 EUR 0.51 EUR 3.27 %
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freenet AG
24.64 EUR 0.88 EUR 3.70 %
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HENSOLDT
79.68 EUR -2.96 EUR -3.58 %
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JENOPTIK AG
37.60 EUR -0.60 EUR -1.57 %
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K+S AG
12.82 EUR 0.20 EUR 1.58 %
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LEG Immobilien
50.00 EUR -0.60 EUR -1.19 %
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Lufthansa AG
8.93 EUR 0.07 EUR 0.79 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46.51 EUR 0.36 EUR 0.78 %
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RENK
33.84 EUR -0.60 EUR -1.74 %
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RTL
32.45 EUR -0.45 EUR -1.37 %
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Salzgitter
49.94 EUR -2.01 EUR -3.87 %
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thyssenkrupp AG
12.68 EUR 0.05 EUR 0.40 %
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
77.20 EUR -3.30 EUR -4.10 %
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TUI AG
7.71 EUR -0.03 EUR -0.39 %
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Indizes
MDAX
31,146.38 EUR 71.69 EUR 0.23 %
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Der MDAX verbucht im XETRA-Handel um 12:08 Uhr Gewinne in Höhe von 0,33 Prozent auf 31.178,29 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 348,061 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,155 Prozent auf 31.122,85 Punkte an der Kurstafel, nach 31.074,69 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 31.216,27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31.050,74 Punkten lag.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 1,82 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der MDAX 30.104,33 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, lag der MDAX bei 32.335,17 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 29.573,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,641 Prozent nach oben. Bei 33.547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26.803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell AUTO1 (+ 3,94 Prozent auf 16,09 EUR), Aroundtown SA (+ 3,30 Prozent auf 1,72 EUR), Salzgitter (+ 3,26 Prozent auf 52,20 EUR), LEG Immobilien (+ 2,70 Prozent auf 51,00 EUR) und K+S (+ 2,28 Prozent auf 12,99 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,84 Prozent auf 77,60 EUR), HENSOLDT (-2,86 Prozent auf 80,22 EUR), RTL (-1,38 Prozent auf 32,15 EUR), RENK (-0,85 Prozent auf 33,88 EUR) und JENOPTIK (-0,73 Prozent auf 37,92 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 905.038 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 41,665 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,77 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,30 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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10.11.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
06.11.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.11.26 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.

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