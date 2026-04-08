Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer

MDAX-Performance im Fokus

Der MDAX bewegte sich am Donnerstagabend im Minus.

Der MDAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,77 Prozent auf 30.063,12 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 345,258 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,369 Prozent tiefer bei 30.183,26 Punkten in den Handel, nach 30.295,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 30.211,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29.848,06 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der MDAX bereits um 3,71 Prozent zu. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 09.03.2026, den Stand von 28.875,10 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, bei 32.167,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 24.866,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,96 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 32.383,56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26.803,25 Zählern.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell AUTO1 (+ 10,49 Prozent auf 17,90 EUR), PUMA SE (+ 3,80 Prozent auf 24,32 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,03 Prozent auf 40,06 EUR), Ströer SE (+ 2,68 Prozent auf 33,00 EUR) und Evonik (+ 2,56 Prozent auf 17,20 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Nemetschek SE (-5,67 Prozent auf 61,55 EUR), Bechtle (-4,41 Prozent auf 29,04 EUR), IONOS (-3,66 Prozent auf 23,70 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,59 Prozent auf 86,00 EUR) und Lufthansa (-3,18 Prozent auf 7,86 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5.395.053 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 36,454 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,08 erwartet. Mit 7,43 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net