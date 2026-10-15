Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX sackt zum Start des Donnerstagshandels ab

MDAX-Performance

15.10.26 09:27 Uhr

So bewegt sich der MDAX am Donnerstag.

Um 09:11 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0,49 Prozent auf 29.903,41 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 334,621 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,060 Prozent auf 30.031,98 Punkte an der Kurstafel, nach 30.050,15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 30.076,92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 29.849,58 Punkten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0,510 Prozent. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 31.135,75 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Stand von 32.100,75 Punkten auf. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, bei 29.786,81 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,47 Prozent ein. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten markiert.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell flatexDEGIRO (+ 3,55 Prozent auf 25,10 EUR), PUMA SE (+ 3,06 Prozent auf 24,27 EUR), freenet (+ 2,51 Prozent auf 22,86 EUR), Fraport (+ 2,48 Prozent auf 59,90 EUR) und LEG Immobilien (+ 1,98 Prozent auf 46,26 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,68 Prozent auf 55,50 EUR), AIXTRON SE (-8,99 Prozent auf 32,30 EUR), Siltronic (-8,71 Prozent auf 64,95 EUR), Elmos Semiconductor (-6,43 Prozent auf 125,20 EUR) und JENOPTIK (-3,75 Prozent auf 37,46 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 250.709 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 36,627 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net