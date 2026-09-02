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Index-Performance

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Aufwind

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Aufwind

Der MDAX zeigte am Donnerstag eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
36.65 EUR 2.05 EUR 5.92 %
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AUTO1
21.92 EUR 1.24 EUR 6.00 %
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Porsche Automobil Holding SE
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thyssenkrupp AG
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Indizes
MDAX
32,257.09 EUR 298.68 EUR 0.93 %
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Der MDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,99 Prozent stärker bei 32.273,70 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 357,148 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,069 Prozent auf 31.980,53 Punkte an der Kurstafel, nach 31.958,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31.951,01 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 32.273,70 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 1,93 Prozent nach. Der MDAX wies vor einem Monat, am 03.08.2026, einen Stand von 32.511,21 Punkten auf. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 32.736,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29.731,32 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 4,18 Prozent. 33.547,52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26.803,25 Zählern.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit AUTO1 (+ 4,77 Prozent auf 21,98 EUR), AUMOVIO (+ 4,36 Prozent auf 37,10 EUR), Schaeffler (+ 3,99 Prozent auf 7,30 EUR), Bechtle (+ 3,65 Prozent auf 36,96 EUR) und flatexDEGIRO (+ 3,48 Prozent auf 37,46 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Siltronic (-3,03 Prozent auf 75,10 EUR), RENK (-2,23 Prozent auf 43,58 EUR), PUMA SE (-1,46 Prozent auf 24,26 EUR), HUGO BOSS (-1,31 Prozent auf 38,55 EUR) und K+S (-1,06 Prozent auf 16,83 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3.027.088 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 39,410 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,44 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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20.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.08.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research

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