Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

MDAX-Performance im Blick

30.07.26 17:57 Uhr

Zum Handelsende herrschte in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Der MDAX beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 32.250,66 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 357,473 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,233 Prozent leichter bei 32.168,62 Punkten, nach 32.243,82 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 32.389,87 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31.972,42 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,058 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 30.06.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31.809,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, betrug der MDAX-Kurs 30.589,95 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, wies der MDAX einen Stand von 30.940,68 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 4,10 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26.803,25 Zählern.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell AUMOVIO (+ 10,72 Prozent auf 40,80 EUR), Siltronic (+ 8,83 Prozent auf 73,95 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,64 Prozent auf 73,10 EUR), LANXESS (+ 5,09 Prozent auf 16,71 EUR) und Schaeffler (+ 5,06 Prozent auf 8,09 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Nemetschek SE (-13,69 Prozent auf 58,00 EUR), KION GROUP (-4,89 Prozent auf 40,06 EUR), Knorr-Bremse (-4,43 Prozent auf 103,50 EUR), IONOS (-2,83 Prozent auf 32,22 EUR) und Bechtle (-2,69 Prozent auf 36,16 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. 4.140.793 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 39,583 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,91 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net