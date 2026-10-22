Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Nachmittag leichter

MDAX im Blick

22.10.26 15:57 Uhr

Der MDAX zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.

Der MDAX gibt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,89 Prozent auf 30.377,22 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 340,168 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,712 Prozent auf 30.432,68 Punkte an der Kurstafel, nach 30.650,79 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 30.432,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30.131,88 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 0,532 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 22.09.2026, einen Stand von 31.529,91 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31.982,03 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 22.10.2025, einen Stand von 30.007,74 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,94 Prozent abwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26.803,25 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 7,74 Prozent auf 281,30 EUR), HELLA GmbH (+ 1,00 Prozent auf 70,70 EUR), United Internet (+ 0,74 Prozent auf 24,46 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 0,71 Prozent auf 85,30 EUR) und freenet (+ 0,61 Prozent auf 23,06 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil AIXTRON SE (-6,58 Prozent auf 29,95 EUR), Siltronic (-4,97 Prozent auf 61,15 EUR), Aurubis (-4,77 Prozent auf 133,80 EUR), WACKER CHEMIE (-4,73 Prozent auf 82,50 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,60 Prozent auf 52,90 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2.533.266 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 37,939 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Aroundtown SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net