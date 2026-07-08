DAX 25.118 +0,9%ESt50 6.284 +1,3%MSCI World 4.812 -0,7%Top 10 Crypto 8,18 +0,7%Nas 26.111 +0,9%Bitcoin 54.817 +0,6%Euro 1,1443 +0,2%Öl 76,4 -3,9%Gold 4.131 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
MDAX im Blick

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind

Am Abend wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
45.23 EUR 2.23 EUR 5.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
DEUTZ AG
9.39 EUR 0.54 EUR 6.04 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
freenet AG
23.28 EUR -0.18 EUR -0.77 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
74.64 EUR -4.26 EUR -5.40 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
9.46 EUR 0.21 EUR 2.23 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46.05 EUR -0.16 EUR -0.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
27.25 EUR -0.38 EUR -1.38 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
RENK
43.90 EUR -2.01 EUR -4.38 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Salzgitter
49.62 EUR 0.02 EUR 0.04 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sartorius AG Vz.
231.30 EUR 10.30 EUR 4.66 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siltronic AG
94.40 EUR 13.50 EUR 16.69 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
83.05 EUR 7.20 EUR 9.49 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
11.36 EUR -0.20 EUR -1.69 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
85.50 EUR -4.40 EUR -4.89 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
MDAX
31,837.35 EUR 321.00 EUR 1.02 %
News | Analysen

Am Donnerstag gewann der MDAX via XETRA zum Handelsende 1,02 Prozent auf 31.838,69 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 357,560 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,849 Prozent auf 31.784,02 Punkte an der Kurstafel, nach 31.516,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 31.589,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32.007,56 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 3,67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31.642,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, bewegte sich der MDAX bei 30.052,36 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, bei 31.536,47 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,77 Prozent aufwärts. Bei 33.547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Siltronic (+ 13,35 Prozent auf 90,85 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,26 Prozent auf 81,95 EUR), DEUTZ (+ 5,99 Prozent auf 9,29 EUR), Sartorius vz (+ 5,90 Prozent auf 233,30 EUR) und AIXTRON SE (+ 5,89 Prozent auf 45,27 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil HENSOLDT (-5,67 Prozent auf 74,22 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,50 Prozent auf 84,80 EUR), RENK (-4,48 Prozent auf 43,72 EUR), Salzgitter (-2,76 Prozent auf 48,00 EUR) und thyssenkrupp (-2,00 Prozent auf 11,28 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4.273.637 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 41,592 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8,58 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

Aktuelle Lufthansa Aktie News

Werbung

Lufthansa Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
08.07.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
07.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
03.07.26 Lufthansa Buy UBS AG
02.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research