Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind

MDAX im Blick

09.07.26 17:57 Uhr

Am Abend wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Donnerstag gewann der MDAX via XETRA zum Handelsende 1,02 Prozent auf 31.838,69 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 357,560 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,849 Prozent auf 31.784,02 Punkte an der Kurstafel, nach 31.516,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 31.589,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32.007,56 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 3,67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31.642,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, bewegte sich der MDAX bei 30.052,36 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, bei 31.536,47 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,77 Prozent aufwärts. Bei 33.547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Siltronic (+ 13,35 Prozent auf 90,85 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,26 Prozent auf 81,95 EUR), DEUTZ (+ 5,99 Prozent auf 9,29 EUR), Sartorius vz (+ 5,90 Prozent auf 233,30 EUR) und AIXTRON SE (+ 5,89 Prozent auf 45,27 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil HENSOLDT (-5,67 Prozent auf 74,22 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,50 Prozent auf 84,80 EUR), RENK (-4,48 Prozent auf 43,72 EUR), Salzgitter (-2,76 Prozent auf 48,00 EUR) und thyssenkrupp (-2,00 Prozent auf 11,28 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4.273.637 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 41,592 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8,58 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net