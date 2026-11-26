Marktbericht

Der SDAX zeigt heute eine positive Tendenz.

Um 15:40 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 2,36 Prozent höher bei 17.278,96 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 85,573 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 1,21 Prozent fester bei 17.084,43 Punkten, nach 16.880,78 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 17.278,96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17.084,43 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 2,80 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 26.10.2026, den Stand von 18.332,77 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 26.08.2026, den Wert von 18.642,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, wies der SDAX einen Wert von 16.325,95 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,442 Prozent abwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15.733,78 Zählern.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell Vincorion (+ 6,52 Prozent auf 15,93 EUR), pbb (+ 6,38 Prozent auf 2,70 EUR), SGL Carbon SE (+ 6,33 Prozent auf 4,45 EUR), PNE (+ 6,11 Prozent auf 4,00 EUR) und Grand City Properties (+ 5,59 Prozent auf 8,50 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Energiekontor (-10,25 Prozent auf 17,52 EUR), HelloFresh (-2,50 Prozent auf 3,24 EUR), Drägerwerk (-2,45 Prozent auf 119,20 EUR), EVOTEC SE (-2,12 Prozent auf 2,49 EUR) und SCHOTT Pharma (-0,71 Prozent auf 20,85 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 785.717 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 5,362 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 1,31 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,81 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net