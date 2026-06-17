Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX notiert schlussendlich im Plus
Der Handel in Frankfurt verlief am Donnerstag in ruhigen Bahnen.
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Der SDAX beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 18.218,27 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 86,977 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,109 Prozent auf 18.175,71 Punkte an der Kurstafel, nach 18.195,59 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 18.057,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18.318,41 Einheiten.
SDAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 1,99 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 02.06.2026, einen Stand von 19.043,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, stand der SDAX noch bei 16.724,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17.534,64 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,97 Prozent nach oben. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im SDAX
Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Vincorion (+ 4,99 Prozent auf 17,68 EUR), Vossloh (+ 4,49 Prozent auf 66,35 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,24 Prozent auf 31,00 EUR), Grand City Properties (+ 4,13 Prozent auf 9,33 EUR) und Südzucker (+ 3,64 Prozent auf 10,82 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil LPKF Laser Electronics (-10,28 Prozent auf 19,20 EUR), PVA TePla (-8,67 Prozent auf 39,40 EUR), HelloFresh (-4,03 Prozent auf 4,07 EUR), SFC Energy (-3,58 Prozent auf 19,38 EUR) und Basler (-3,04 Prozent auf 27,10 EUR).
Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 841.612 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die Springer Nature-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,850 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
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